مطاعم عالمية تضرب بتعليمات الشؤون البلدية عرض الحائط

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المواطن – وليد الفهمي – جدة

مطاعم كثيرة ومنتشرة في كل أحياء محافظة جدة ضربت بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية عرض الحائط في تحدٍ منها لتعليمات وشروط الوزارة، والبلديات، وأمانة محافظة جدة.

تعميم الشئون البلدية الذي أُصدر، في وقتٍ سابق، ألزم، وبشكلٍ ضروري، أصحاب المطاعم والمطابخ العالمية، أو المحلية، وما في حكمها بتعليق لوحة ظاهرة مكتوب عليها أنواع اللحوم المتداولة في المطعم، وبلد المنشأ.

“المواطن” قامت بجولةٍ على عددٍ من المطاعم المشهورة والأخرى المحلية، حيث أظهرت الجولة عدم معرفة بعض المطاعم بما نصّه التعميم، مؤكّدين أن ذلك لم يمر عليهم، ولم يعلموا ما ينصّ عليه ذلك التعميم، فيما التزمت بعض المطاعم بجدة، وبشكلٍ قليل، بوضع اللائحة خارج المطعم وفي مكانٍ واضح.

فيما بعثت “المواطن” في استفسارٍ للمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر الذي أكد، في تصريحٍ خاص لـ “المواطن“، أن التعميم لم يستثنِ أحدًا من تطبيق التعميم.

وبيَّن العمر أن الوزارة أصدرت تعميم برقم 46553 في 18-9-1437هــ، والمتضمِّن إلزام جميع المطاعم والمطابخ وما في حكمها بتعليق لوحة تبيِّن أنواع اللحوم المتداولة، ومصدرها، وبلد المنشأ.

كما أكد العمر أنه في حال عدم تطبيق أي أحد، فسوف يتم تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزارء رقم 218 بتاريخ 6-8-1422هــ بحق المخالفين.