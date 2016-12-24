معركة الـ 6 ساعات بين مدفعية المملكة وميليشيا الحوثي على الحدود

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المواطن – وكالات

دكَّت المدفعية السعودية، لليوم الثالث على التوالي، معاقل ومخابئ الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع عبد الله صالح قبالة عدة مناطق حدودية سعودية، وذلك بعد أن حاولت التقدُّم لنصب منصّات قذائف الكاتيوشا والهاون نحو محافظات حدودية سعودية مأهولة بالسكان.

واستمر إطلاق المدفعية في منطقة جازان منذ ساعات الصباح الأولى، حيث رصدت غرفة العمليات تحصُّن مجموعة من الميليشيات الحوثية في عدة محاور قبالة محافظات الموسم، والطوال، والحُرث.

فيما حاولت الميليشيات الحوثية التسلُّل وتخطي الحرم الحدودي بين السعودية واليمن لإطلاق قذائفها، لتستمر عملية صدّهم قرابة 6 ساعات، حيث قُتِل فيها ما يزيد عن 25 عنصرًا، بحسب مصادر عسكرية.

كما نجحت المدفعيات والدبابات السعودية في نجران، بغطاءٍ جوي من طيران التحالف، في قصف مركبات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية كانت تقل عناصر مسلّحة نحو الحدود السعودية، فيما أخذت عناصر أخرى التضاريس الجبلية قبالة نجران حصنًا لها، لتبدأ منها بتنفيذ رمايات عسكرية داخل القرى السعودية المأهولة بالسكان.