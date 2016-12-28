معلم يُجبر طالب على الإساءة لـ”الأهلي” فتوعّده تعليم صبيا بالمحاسبة

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عمر عريبي – جازان

رفضت إدارة التعليم بمحافظة صبيا، ما ظهر من ممارسات لمعلم في جازان أجبر أحد طلابه على الإساءة للنادي الأهلي.

وأكدت الإدارة أنها ترفض هذه الممارسات شكلًا ومضمونًا ولا تقرها بحال من الأحوال، لأنها تتعارض مع قيمنا وتعاليم ديننا وأخلاق مجتمعنا، موضحة أن جميع البرامج التي نفذتها الإدارة كانت تستهدف معالجة هذا النوع من السلوك السلبيّ، ولعل آخر هذه البرامج ملتقى وطني مسؤوليتي والمقهى الحواري، والذي نفذه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنيّ.

ووجّه مدير تعليم صبيا بتشكيل لجنة للتحقق ومن ثم التحقيق في ملابسات هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات النظامية الحازمة التي تردع عن ممارسة هذه السلوكيات السلبية.

وأكدت أن الإدارة وفق التنظيمات والتعليمات واللوائح قادرة على محاسبة كل من يقصر في أداء عمله.

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