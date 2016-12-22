عاجل مع إقرار حساب المواطن .. هنا أمثلة توضيحية لمتوسط البدل للأسرة السعودية

المواطن - الرياض

بعد إعلان المملكة اليوم عن تجميع كل أشكال الدعم الحكومي تحت مظلة واحدة، باسم “حساب المواطن”، تساءل البعض عن الاستفادة من الدعم المُقدم من البرنامج، وكيف سيتم تقدير العبء الإضافي الشهري.

وتم دراسة الخصائص السكانية للمجتمع وتقسيمه إلى 5 شرائح متساوية – أخماس- وتم دراسة متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية المكونة من 6 أفراد وتقدير العبء الإضافي الشهري المتوقع عليهم جراء الإصلاحات المختلفة.

وبتطبيق معايير الاستحقاق (عدد أفراد الأسرة – والحالة المادية للأسرة) تم تقدير قيمة متوسط البدل لتقييم حالة الأسرة بعد الاستفادة من البدل.

وقدمت الصفحة الرسمية لرؤية المملكة 2030، توضيحا لأسرة سعودية في كل خُمس قبل وبعد البدل.