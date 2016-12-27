مغردون عن #حملة_سلمان_الخير_لسوريا: هذه هي سعودية الخير

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المواطن – الرياض

لم تمض سوى دقائق معدودات على الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، لإغاثة الشعب السوري الشقيق، إلا وتلقف المغردون الخبر ودشنوا هاشتاق بعنوان “حملة سلمان الخير لسوريا” لتحتل الترند المحلي والعربي.

وكان خادم الحرمين – حفظه الله – قد وجه أيضاً بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة ، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية ، وإيواء ، واستقبال الجرحى وعلاجهم ، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم. مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً.

وأعلن المغردون عن دعمهم لهذه المبادرة المباركة لإنقاذ وإغاثة الشعب السوري في محنته، مثمنين مبادرة الملك سلمان لنصرة الشعب السوري الشقيق.

بداية علق عادل علي بن علي بقوله: “هذه هي سعودية الخير مهما قال الأعداء عنها تظل المركز والقلب النابض لكل الأهل”.

وثمن الداعية الشيخ عادل الكلباني الحملة بقوله: “الله يبارك الجهود ويخفف بها المصاب ويجزل الثواب”.

وغرد عبدالمجيد السعيد: “حرب في اليمن ، واقتصاد عالمي متراجع ، وهبوط في النفط ، وعجز في الميزانية ، ثم تأتي حملة سلمان الخير لسوريا .. هكذا هي السعودية”.

وقال المفكر الجزائري أنور مالك: “سترون في حملة سلمان الخير لسوريا ما لا يمكن تخيله من صور التضامن فالشعب السعودي كريم يتنفس أوجاع السوريين بوفاء قل نظيره وهو ما رأيته بنفسي”.

وقال فهد السنيدي أبو ياسر: “مما يدفع الله به البلاء ويزيل به اللأواء ويزيد به العطاء نصرة الضعيف والوقوف مع الملهوف وسد حاجة المعوز”.

وكتب بندر الخيبري: “بارك الله في إمامنا وولي أمرنا هذه المبادرة الإسلامية الإنسانية ، ونسأل الله أن يمد في عمره على عمل صالح”.

وكتب عبدالرحمن ظافر العمري: “تقف المملكة حصناً منيعاً لحماية الإسلام والمسلمين، وللتاريخ مع وقفاتها شهادات حق بأنّ الإسلام ينطلق دعمه من أرضها، شكراً سلمان الخير فقد ضمدت بعض جراحنا، شكراً ولي العهد فقد تألمت معنا، شكراً يابن سلمان فأنت ابن الدين والعقيدة”.

وقال ناصر السبيعي: “دعم خادم الحرمين لم يتوقف وهذه امتداد للحملة المباركة.. بارك الله في خادم الحرمين وشعبه والله ينصر إخواننا في سوريا”.

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