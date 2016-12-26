مغردون عن #ضرب_الزوجة_بسبب_ريالات: تصرف مشين خيركم خيركم لأهله

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المواطن – جدة

أكدت مصادر قضائية أن المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، قررت حبس زوج خمسة أيام, عقب ثبوت ضربه زوجته وتهديده لها بالقتل, بسبب خلافات نشبت بينهما.

وأضافت المصادر أن الزوجة اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والركل وتهديدها بالقتل بسكين لرفضها إعطاءه 10 ريالات ومداومته السهر مع أصدقاء له داخل منزلهما، متهمةً أحد أصدقائه بمحاولة الاعتداء الجنسي على ابنيهما، وفقاً لـ”الوطن”.

وأشارت المصادر إلى أن الزوج نفى كل التهم الموجهة إليه، متهماً الزوجة بارتكاب تصرفات غير مسؤولة تجاهه وتجاه أولادهما ومعاناتها من حالة مرضية تصيبها بتخيلات غير واقعية، كما أنها أخفت أوراقاً رسمية تخص عمله.

والجدير بالذكر أن المحكمة قررت حبس الزوج لثبوت ضربه زوجته من خلال التقرير الطبي، كما أسقطت التهم الأخرى لعدم وجود قرائن أو أدلة تثبتها.

ودشن مغردون هاشتاقاً بعنوان “ضرب الزوجة بسبب ريالات” حيث انهالت التعليقات المنددة بضرب الزوجة لأي سبب كان، خاصة إذا كان السبب تافهاً مثل الريالات القليلة التي سببها ضرب الرجل زوجته ودخل السجن بسببها.

بداية علق حسن المحامض بقوله: “في الغالب أن من يعتدي على نساء بيته يعاني من ضعف شخصية وقلة مروءة، ومن تقبل على نفسها الإهانة دون شكوى مخطئة جداً”.

وكتب أحمد السحلان: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) ضرب الزوجة بسبب ريالات تصرف مخجل ومعيب ومشين، الله يهديه ويصلحه”.

وغرد عبدالرحمن العجمي قائلاً: “عندما تخطئ الفتاة تضرب عندما تخرج من البيت تضرب كأنها كائن غريب بيننا ولو لم نكن مسلمين لدفنها البعض”.

وقالت المغردة وفاء واليأس والإحباط يملأ كلماتها: “كل يوم تزيد عندي قناعة أن العنوسة أفضل من الزواج”.

وغرد تركي قائلاً: “العقل نعمة الله لا يبلانا، بنت طلعت من بيت ابوها وواثقة فيك وبدال ماتخاف من الناس معك تصير تخاف منك أكثر من الناس!”.

وقال طاهر الحربي: “ديننا الحنيف حث علينا باحترام الزوجة واعطاها كل حقوقها وعدم ضربها بعنف أو قبحها بأبشع الكلام . الزوجة تربية الأجيال”.

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