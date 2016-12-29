مغردون يحتفون بـ #عمان_تعود_للخليج: الآن اكتمل النصاب واشتد الساعد

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المواطن – الرياض

بانضمام سلطنة عمان للتحالف الإسلامي العسكري يكتمل عقد التحالف بـ41 دولة ليشتد به الساعد وتكتمل به الفرحة، وتتحد الخطى في مواجهة المخاطر والتحديات المحيطة.

انضمام عمان يأتي في وقت شديد الأهمية في ظل التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، تأكيداً على أن الخليج جسد واحد ويد واحدة في مواجهة أي تحديات أو تهديدات.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد تلقى بالأمس رسالة خطية من أخيه بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان.

وقد نقل الرسالة السفير العُماني في المملكة، وحملت الرسالة إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وقد ثمّن سموه هذا الموقف وأعرب عن تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة في قيادة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

زيارة مرتقبة

وذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع قيام الأمير محمد بزيارة رسمية لسلطنة عمان في الأسابيع القادمة تمهيداً لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للسلطنة، والتي سيتم من خلالها إعادة فتح ملفات التعاون في الشؤون العسكرية والأمنية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين ودول الخليج، وفقاً لـ”رويترز”.

عمان تعود للخليج

وعلى الفور دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان “عمان تعود للخليج”، حيث انهالت التعليقات والتغريدات المرحبة بعودة عمان للحضن الخليجي.

بداية علقت الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش بقولها: “قرت أعيننا بكِ يا شقيقة. الآن اكتمل النصاب، واشتد الساعد. الخليج يتجه لتحالف ووحدة وتعاضد لم يسبق له مثيل. والقادم أجمل”.

اكتمل العقد

وغرد محمد السلامي قائلاً: “اكتمل اليوم عقد دول المجلس كمشاركين في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والعقبى للاحتفال الكبير بإعلان الاتحاد”.

وعلق سلطان مرحباً بانضمام عمان للتحالف الإسلامي: “أهلاً بأهلنا عز الخليج من عزكم وتحية للسلطان قابوس حفظه الله اكتمل العقد الخليجي برجال عمان”.

أرواحنا بالمحبة تأتلف

وقال وليد جاسم الـمخلف: “لو نختلف ولكل منا وجهة نظر، أرواحنا بالمحبة تأتلف، نبع الخليج العربي نروي منه قلوبنا واللي بنيناه بعمر ما ينسف”.

وقال بتال القوس: “عودة عمان للحضن الخليجي خبر سار ومفرح للخليجيين.. عمان لم تغادر القلوب.. إخوتنا وأهلنا على الدوام”.

وكتب أبو متعب العنزي: “اللهم أدم علينا اتحاد خليجنا وتعاوننا ضد كل ما يهدد أمننا واستقرارنا”.

وعلق حمزة اليافعي بقوله: “لم ولن نخرج أساساً ، ورسالة لكل جاهل وكل زارع للفتنة رباط الأخوة والدم والدين بيننا باقية إلى قيام الساعة”.

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