مفاجآت في تشكيلة النصر أمام الهلال!

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المواطن ـمحمد سلام

أعلن المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي النصر، عن تشكيلته لمباراة فريقه أمام نادي الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد التي ستنطلق في تمام الساعة 19.50 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وجاءت تشكيلة النصر كالتالي: حسين شيعان “حراسة المرمى”، وخالد الغامدي، وبرونو أوفيني، وعمر هوساوي، وشايع شراحيلي، وإبراهيم غالب، وعبد الرحمن الدوسري، وسامي النجعي، وأحمد الفريدي، ومارين توماسوف، ومحمد السهلاوي.

صاحبت التشكيلة النصراوية بعض المفاجآت، أبرزها جلوس النجم الباراغوياني فيكتور أيالا على مقاعد البدلاء، وكذلك يحيي الشهري، ونايف هزازي، وحسن الراهب، بالإضافة إلى إيفات توميساك، وعبد الله مادو، وعبد الله الشمري في حراسة المرمى.





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