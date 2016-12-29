مفاجآت في تشكيلة مارفيك لمعسكر الأخضر المقبل

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المواطن ـمحمد سلام

يُنتظر أن تتضمن تشكيلة المنتخب السعوديّ في المعسكر الإعدادي المقبل في مدينة أبو ظبي، بعض المفاجآت في الأسماء التي اختارها المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك للقائمة التي ستتكون من 28 لاعبًا.

وستشهد القائمة استدعاء لاعبي النصر عبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي لأول مرة، بعد ظهورهما المميز في مباراة الهلال والنصر ببطولة كأس ولي العهد، بالإضافةإلى عودة لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري من جديد بعد فترة غياب عن الأخضر.

وستكون القائمة على النحو التالي:

ياسر المسيليم، محمد العويس، وليد عبدالله، عساف القرني، حسن معاذ، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، أحمد عسيري، محمد آل فتيل، منصور الحربي، حسن كادش، سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، عبدالمجيد الرويلي، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، عبدالرحمن الدوسري، سامي النجعي، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، نواف العابد، سلمان مؤشر، فهد المولد، محمد السهلاوي، نايف هزازي وناصر الشمراني.

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