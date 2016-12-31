مفاجأة خلف حريق شقة في حي البادية تسبب في قتل صاحبها وعرّض 5 نساء للاختناق

المواطن- سعيد آل هطلاء- الدمام

تورّط شخص في حريقٍ شبّ بإحدى الشقق السكنية في حي البادية بالدمام، وهو ما أسفر عن وفاة سبعيني.

و قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد بن عبد الوهاب الرقيطي، إن شرطة الدمام تبلّغت، أول أمس، من عمليات الدفاع المدني، عن مباشرة حريق بإحدى الشقق السكنية بحي البادية، بالدمام، حيث نتج عنه وفاة مواطن سبعيني “صاحب الشقة”، وطفل في الثانية من العمر، وإصابة الابن بحروق، بالإضافة إلى تعرّض 5 نساء للاختناق جرّاء استنشاق الدخان المتصاعد من الحريق، وللاشتباه في جنائية الحريق، باشرت الجهة المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادث.

وتوصلت نتائج الاستجوابات والتحريات الأولية عن تورّط أحد الأشخاص، على خلافٍ سابق مع ابن صاحب الشقة، وذلك بالتسلّل للعمارة السكنية، وإشعال النار بمقدمة الشقة بمشاركة شخصين آخرين.

كما أكد الرقيطي أنه، من خلال تحريات مكثفة، تم القبض على المتهم وشريكيه، حيث تبيَّن أن جميعهم في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم تمهيدًا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء.