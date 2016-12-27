مفاجأة في تشكيلة الاتحاد أمام الأهلي!

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المواطن ـ محمد سلام

أعلن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن تشكيلته لمباراة النادي الأهلي في نصف نهائي كأس ولي العهد التي تنطلق عند الساعة 19.50 مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الجوهرة بجدة.

وحملت التشكيلة مفاجأة قوية باشتراك لاعب خط الوسط جمال باجندوح أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم، وجاءت التشكيلة كالتالي: عساف القرني “حراسة المرمى”، وعوض خريص، وبدر النخلي، وعدنان فلاتة، وعمار الدحيم، وفهد الأنصاري، وجمال باجندوح، وفهد المولد، وكارلوس بيلانويفا، ومحمود كهربا، وأحمد العكايشي.

وفي قائمة البدلاء: هاني الناهض، وياسين حمزة، وعمر المزيعل، وخالد السميري، ومعتز تمبكتي، وسلطان مندش، وعبد الرحمن الغامدي.

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