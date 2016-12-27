مفاجأة من جروس في تشكيلة الأهلي ضد الاتحاد!

مفاجأة من جروس في تشكيلة الأهلي ضد الاتحاد!

2016/12/27
الساعة 7:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن ـ محمد سلام

بعد غيابٍ طويل عن المشاركة في المباريات، وضع المدرب كرستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعب خط الوسط، وليد باخشوين، ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد، حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة 19.50.

وفيما يلي التشكيلة الأهلاوية: “أحمد الرحيلي (حراسة المرمى)، وعقيل بلغيث، ومحمد آل فتيل، ومحمد أمان، ومحمد عبد الشافي، ووليد باخشوين، وتيسير الجاسم، وعلي عواجي، وفيتفا، وعبد الفتاح عسيري، وعمر السومة”.

وعلى مقاعد البُدلاء: “ياسر المسيليم، وأمير كردي، وسعيد الربيعي، ومنصور الحربي، ولويز كارلوس، وفهد حمد، وسلمان المؤشر”.


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