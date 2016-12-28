مقاضاة الأسد وقاسم سليماني في تركيا

......

المواطن – نت

تقدم مجموعة من المحامين الأتراك من “الاتحاد الدولي للحقوقيين”، بدعوى جنائية لقصر العدل بمنطقة تشاغليان في إسطنبول، ضد بشار الأسد وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بدعوى ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وأكد الاتحاد الدولي للحقوقيين أنه تقدم بتلك الشكوى ضد مجموعة من الشخصيات في نظام الأسد وإيران بناء على أدلة تثبت تورطهم بارتكاب جرئم ضد الإنسانية، ومن بين الضباط والقادة الإيرانيين قاسم سليماني زعيم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حسب ما أوردته صحيفة “يني شفق” التركية.

واوضحت المحامية الدولية التركية جولدان سونماز، أن من بين الأسماء وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج والمسؤول عن شلال الدم الأخير في حلب.

كما تضمنت القائمة الأسماء رئيس أركان الجيش السوري علي عبدالله أيوب، والعقيد الركن بنظام الأسد سهيل الحسن الملقّب بالنمر.

الأكثر مشاهدة