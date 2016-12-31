مقتل أربعيني في إطلاق نار من مجهول بالعوامية

المواطن – القطيف
قتل مواطن أربعيني مساء أمس في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهول.
وقال الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: “وقعت الحادثة عند الساعة 10:30 مساء الأمس الجمعة”.
وأضاف: “تبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى القطيف المركزي عن إسعاف شخص متوفى نتيجة إصابته بطلقات نارية، وبالانتقال للمستشفى اتضح أنه مواطن أربعيني، وتشير الاستجوابات الأولية عن تعرضه لإطلاق النار من مصدر مجهول أثناء وقوفه أمام منزل أحد أقاربه ببلدة العوامية.
وأضاف الرقيطي: “باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة للكشف عن ملابساتها والبحث والتحري عن الجناة”.