مقتل أربعيني في إطلاق نار من مجهول بالعوامية

المواطن – القطيف

قتل مواطن أربعيني مساء أمس في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهول.

وقال الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: “وقعت الحادثة عند الساعة 10:30 مساء الأمس الجمعة”.

وأضاف: “‏تبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى القطيف المركزي عن إسعاف شخص متوفى نتيجة إصابته بطلقات نارية، ‏وبالانتقال للمستشفى اتضح أنه مواطن أربعيني، وتشير الاستجوابات الأولية عن تعرضه لإطلاق النار من مصدر مجهول أثناء وقوفه أمام منزل أحد أقاربه ببلدة العوامية.

وأضاف الرقيطي: “باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة للكشف عن ملابساتها والبحث والتحري عن الجناة”.