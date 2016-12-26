مقتل 9 من الميليشيات الانقلابية في معارك مع الجيش اليمني بتعز

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المواطن – نت

قتل 9 من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، أمس الأحد، في معارك مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمدينة تعز.

وقال مصدر في المقاومة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن المعارك التي دارت في محيط معسكر التشريفات ومعسكر المكلكل شرقي المدينة، أسفرت عن مقتل 9 من الميليشيا الانقلابية وإصابة العشرات.

كما أسفرت المعارك التي تم فيها التقدم بمدرسة صلاح الدين بمحيط معسكر التشريفات عن مقتل 4 من الجيش والمقاومة وإصابة 2 آخرين.

وتعرضت الأحياء السكنية لقصف مدفعي من قبل الميليشيا الانقلابية ما أسفر عن إصابة 5 من المدنيين.

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