“مكنون” تخصص مليون ريال لدعم المجمعات النموذجية

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المواطن – الرياض



عقدت إدارة الشؤون التعليمية بجمعية “مكنون” لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض اجتماعاً بمشرفي المجمعات التعليمية النموذجية, لغرض متابعة مستجدات عمل وأداء المجمعات, حضر اللقاء فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد المساعد لحلقات البنين ومشرفو المجمعات النموذجية والبالغ عددهم 20 مشرفاً، وممثل عن قسم البنين في مراكز الإشراف العشرة.

أدار اللقاء ياسر حاكمي مشرف البرامج التعليمية والذي شرح فكرة المجمعات وبيّن دور الجمعية ودور المراكز في هذا المشروع، وشرح مؤشرات الأداء للمجمعات النموذجية للعام الحالي 1438هـ، وأوضح حاكمي أن الجمعية وتشجيعاً منها لإنجاح عمل المجمعات ومساعدتها في استمرار رسالتها التعليمية قامت بدعم مشروع المجمعات النموذجية لهذا العام بمبلغ 1.000,000 ريال، مشيراً إلى أن تقييم المجمعات سيكون ثلاث مرات في العام بعد أن اقتصر على مرة واحدة في السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن المجمعات التعليمية هي تلك المساجد التي تعمل تحت إدارة موحدة ضمن مركز إشرافي واحد تتعاون فيما بينها لتطبيق المنهج التعليمي والتربوي المعتمد، حيث تتكون الحلقات القرآنية التابعة للجمعية من ثلاثة تشكيلات تعليمية هي المسجد والمجمع القرآني والمجمع التعليمي, وهي تشكيلة الغرض منها الضبط التعليمي وإتقانه وتحسين المخرجات وتجويدها والترقي في سماء التصنيفات النموذجية.

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