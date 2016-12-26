ملخص الشوط الأول في ديربي النصر ضد الهلال

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المواطن ـمحمد سلام

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر أمام الهلال بتقدم العالمي 2 ـ 0، في مواجهة نصف نهائي كأس ولي العهد، التي تقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

* ملخص الشوط الأول

الدقيقة 15 أول فرصة حقيقة لنادي الهلال بعد اختراق من سلمان الفرج وتصويبه، لكن في الشباك الخارجية للنصر، وفي د21 تصويبة قوية من عمر هوساوي يتصدى لها عبدالله المعيوف ببراعة، ثم تصويبة أخرى من توماسوف يمسكها من جديد المعيوف.

د 25 يُحرز النصر الهدف الأول عن طريق محمد السهلاوي من ركلة جزاء احتسبها الحكم تركي الخضير، لتصبح النتيجة 1 ـ 0 لصالح العالمي.

بعدها وفي د 28 يحتسب تركي الخضير ركلة جزاء أخرى للنصر بعد إعاقة سلمان الفرج لأحمد الفريدي، ثم يتراجع الخضير عن احتساب ركلة الجزاء بعد مشورة مع الحكم المساعد في لقطة آثارت جدلا كبيرا داخل ملعب اللقاء.

في د 40 يُضيف النصر الهدف الثاني في شباك الهلال بعد قطع الكرة من سلمان الفرج، ليتلقى مارين توماسوف تمريرة وينفرد بالمرمى ويسددها بيسراه قوية تسكن الشباك الهلالية، لتصبح النتيجة 2 ـ 0 وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

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