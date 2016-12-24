“من تجارب المبدعين” في معرض جدة للكتاب

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المواطن – واس

قدّمت إدارة تعليم جدة، مساء اليوم، مسرحية “رتوش” ضمن البرنامج الثقافي لفعاليات معرض جدة الدولي الثاني للكتاب، وهي من تأليف عبد الرحمن الزهراني وإخراج عبد الله اليامي، حيث كانت تناقش أمورًا تربوية مختلفة بين النشء من طلاب مراحل التعليم المختلفة.

فيما قدّمت جامعة الملك عبد العزيز العرض الثاني لمسرحية “المعطف”، وهي من تأليف أمير الحسناوي، وإخراج أحمد الصمان، وتمثيل محمد الصليمي.

كما ألقت الأمسية “من تجارب المبدعين” بثقلها على معرض جدة الدولي للكتاب كمسك الختام للبرنامج الثقافي لفعاليات المعرض بمشاركة النقاد طاهر الزهراني، والدكتورة خلود الحارثي، مقدِّمةً نماذج من الأسماء الإبداعية الفعّالة في مجال الشعر والرواية، وطرح أهم المحطّات والمنعطفات في هذه التجارب من سيرةٍ ذاتية سريعة، ومركّزة، ودقيقة.