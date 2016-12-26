من هنا.. تردّد “إم بي سي برو” لمتابعة مباراة الهلال والنصر

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المواطن ـمحمد سلام

تنقل قناة “mbc pro sport 1” مباراة مرتقبة مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، حيث تجمع فريقي الهلال والنصر في نصف نهائي كأس ولي العهد.

ستقام المباراة في تمام الساعة 19.50، بتوقيت السعودية، وسيقوم بالتعليق على اللقاء المصري بلال علّام، وأيضًا عبد الله المحيسن من أجل مشاهدة من العيار الثقيل لهذا الديربي المنتظر بشدة.

وبخصوص تردّد قناة “MBC PRO SPORTS”، فيمكن التقاطها حصرًا عبر القمر الصناعي “عرب سات” من خلال تردد “12341 h 27500″، أما بخصوص التصحيح المناسب فهو 3/4.

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