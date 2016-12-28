من هو النادي الذي يقصده عبد الله بن مساعد ؟

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المواطن – سعد البحيري

فتحت تصريحات رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد الله بن مساعد، حول عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم بحق أحد الأندية السعودية، الباب على مصراعيه للتكهُّنات حول اسم النادي الذي سيُعاقَب.

وتساءل المغرّدون والمهتمون بالرياضة السعودية عن النادي الذي سيتم معاقبته، خاصةً وأن الأمير عبد الله بن مساعد لم يلمِّح بأي بيانات عن اسم النادي.

وما زاد من دهشة جماهير الكرة السعودية أن رئيس هيئة الرياض أكَّد أن ملف النادي وصل الفيفا، وجاري التحقيق في المخالفات، وهو ما يؤكِّد أن الأمر تم منذ فترة دون أن يتم الإعلان عنه.

كان الأمير عبد الله بن مساعد قد أعلن أن ملف أحد الأندية السعودية، غير نادي الاتحاد، وصل للّجنة التأديبية بالفيفا، وستُصدَر به عقوبة قريبة جدًا.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم لفريق عمل دراسة تمثيل المملكة في الاتحادات واللجان الدولية، بقاعة المؤتمرات، في مجمّع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالرياض.

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