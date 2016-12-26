مهاجم يوفنتوس: “الظاهرة” رونالدو هو الأفضل

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المواطن ـ نت

أكد جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، أن الظاهرة رونالدو هو أفضل مهاجم بين أبناء جيله، مشيرًا إلى أنه كان قدوته عندما كان طفلًا.

كذلك يرى هيجواين أن مواطنه وزميله باولو ديبالا يشبه تمامًا ليوينل ميسي نجم برشلونة، لكنه شدد على ضرورة تمتعه بعقلية النجوم الكبار كي يواصل التألق ويصبح لاعبًا عالميًّا.

وقال هيجواين، في تصريحات لوسائل الإعلام، “كنت أتابع كرة القدم الإيطالية عندما كنت صغيرًا، كان هناك العديد من المهاجمين المميزين مثل تريزيجيه، باتيستوتا، كريسبو ومونتويلا، لكن أفضلهم كان رونالدو، كنت مهووسًا به”.

وتابع حديثه عن زميله ديبالا “إنه يشبه ميسي كثيرًا، بالتأكيد ليو أفضل، لكن باولو ما زال صغيرًا وكل شيء يعتمد عليه، إنه يملك الإمكانيات ليكون لاعبًا كبيرًا، لكن يجب أن يتحلى بعقلية قوية مثل الكبار”.

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