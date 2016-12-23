مهرجان عسل بالعُرضيات يجذب أكثر من 50 وسيلة إعلاميّة لتغطيته

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المواطن – عبدالله النخالي – العُرضيات

تشهد انطلاقة مهرجان العسل الخامس بمحافظة العُرضيات في 27 من الشهر الجاري تغطية إعلامية كبيرة، حيث قامت اللجنة الإعلامية للمهرجان بالتنسيق مع عدد من القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، إضافة إلى العديد من الصحف الإلكترونية والورقية.

أكد ذلك رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان محمد أحمد القرني، حيث قال: تم التنسيق مع 7 قنوات تليفزيونية ستقوم بتغطية فعاليات المهرجان من موقع الحدث، و8 قنوات أخرى محلية وخليجية ستبث تقارير خاصة عن طريق المكالمات الهاتفية أو من الاستديو، إضافة إلى 6 محطات إذاعية ستشارك في التغطية قبل وأثناء وبعد المهرجان.

وأضاف “القرني” أن وكالة الأنباء السعودية ستبث تقارير يومية عن المهرجان والفعاليات المصاحبة له، وهناك استضافة إعلامية لعدد من الإعلاميين من مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى أكثر من 40 صحيفة إلكترونية وورقية.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة الإعلامية، وحرصها على التغطية الإعلامية لجميع الفعاليات التي تصاحب المهرجان، والذي حقق نجاحات كبيرة في الأربع السنوات الماضية حتى أصبح علامة بارزة تتميز به محافظة العُرضيات.

يُذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية برئاسة الأستاذ علي الحارثي أنهت جميع استعداداتها لانطلاق مهرجان العسل الخامس، يوم الإثنين المقبل، تحت شعار “العسل الأصلي في موطنه الأصلي”، وذلك بمتابعة من محافظ محافظة العُرضيات علي بن يوسف الشريف، وبدعم كبير من رجل الأعمال محمد علي الشمراني.