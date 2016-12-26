مواجهة نارية بين مرشحي اتحاد كرة القدم على السعودية الرياضية

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المواطن – علي القرني – الرياض

تبث القناة الرياضية السعودية الأولى عند الساعة (٩) مساءً يوم الخميس القادم ولمدة ساعتين وبشكل استثنائي برنامج (مباشر) حيث يستضيف نخبة من الإعلاميين وهم : محمد الدويّش، صالح الحمادي ، نبيه ساعاتي ، منصور البدر للحديث عن مرشحي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم وتقييم عملهم البرامجي الانتخابي للوصول إلى رئاسة اتحاد القدم .

وتلقى هذا البرنامج اهتماماً ودعماً من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عبدالملك الشلهوب ومدير عام القنوات السعودية الرياضية ونائبه.

الجدير بالذكر أن هذه الحلقة استثنائية من حيث إعدادها ومحتواها البرامجي وطريقة عرضها حيث سيتم طرح تقارير إبداعية وجرافيكات بشكل جديد لتقييم عمل المرشحين من قِبل ضيوف الحلقة ، وسيقدم هذه الحلقة الزميل تركي الدعجم ويشرف عليها الزميل سعيد أبوداهش وإخراج المبدع محمد المريبض.

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