المواطنون يجدّدون العهد والولاء للملك سلمان في #ذكرى_البيعة

المواطن – الرياض

جدَّد المواطنون العهد والولاء في الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .

وأكّد المواطنون عزمهم على مواصلة العمل معًا لتحقيق أهداف المملكة التنموية، مستذكرين المشروعات الضخمة والإنجازات التي تحقّقت في عهد الملك سلمان.

و قال مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، صالح الراشد: “نحتفل بحلول ذكرى البيعة، ونحن نرى وطننا عامًا بعد عام وهو يتقدَّم بثبات، ويحقّق الإنجازات على جميع الأصعدة، اللهم احفظ قائد مسيرتنا، ووفّقه لكل خير”.

كما أضاف المواطن عبد العزيز السعدون: “نسأل الله العظيم أن يعيد علينا وعلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، وولي ولي عهده ذكرى هذه البيعة بالخير والأمن والأمان”.

وقال محمد الخميس: “في ذكرى البيعة، نجدِّد الولاء والسمع والطاعة لولاة أمرنا، وفّقهم الله لما يحبه ويرضاه”.

كما أضاف المرابط بن عساف: “القادة العسكريون والمرابطون في الحد الجنوبي بنجران يجدِّدون العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة”.