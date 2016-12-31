مواطن من بارق لـ”وزير الصحة”: خاطرت بنفسي لإنقاذ زوجتي الحامل!

المواطن – حسان الصالحي

صب مواطن من محافظة بارق، جام غضبه على وزير الصحة وذلك عبر الهاتف من خلال برنامج ”اليوم السابع“ الذي يُذاع عبر أثير ufm.

وأضاف أنه خاطر بنفسه لأجل زوجته حين شعرت بألم المخاض بمنزلهم في بارق؛ مما اضطره للتوجّه وبسرعة عالية لمستشفى محايل عسير لعدم وجود مستشفى ببارق.

وبيّن المواطن أثناء تداخله عبر البرنامج أنّه يستغرب كيف تكون محافظة بلا مستشفى في ظل اعتماد وزارة الصحة لميزانيته ولم يُنفّذ حتى تاريخه، مشيرًا إلى أنّه اضطر أمس وبسرعة عالية إلى الذهاب بزوجته الحامل من بارق إلى محافظة محايل عسير وبسرعة تفوق الـ 160 كم في الساعة.

وأشار المواطن إلى أنّه لا يعلم سر مماطلة وزارة الصحة في عدم تنفيذ مستشفى في محافظة يفوق سُكانها الـ 100 ألف مواطن.

وفي ختام البرنامج وعد المذيع بإيصال صوت المواطن شخصيًّا لوزير الصحة.