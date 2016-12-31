موبايلي تحتفي بالذكرى الثانية للبيعة

المواطن – الرياض

هنأت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” القيادة الحكيمة بذكرى البيعة الثانية، وأشادت باستمرار الإنجازات على مختلف الأصعدة.

وقالت موبايلي في بيان: “يحتفي وطننا المجيد بالذكرى الثانية للبيعة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- مقاليد الحكم، وتتشرف شركة اتحاد اتصالات ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وكافة منسوبيها أن تُقدّم تهنئتها بمناسبة هذا الاحتفاء بمرور عامين وطّد فيهما ملك الحزم مجدًا تليدًا على كافة الأصعدة، وأجلى فيها طاقات مجتمع حيوي ورسم له رؤية تآلفت مع تطلعاته، ورسخ بأفعاله قِيَم العروبة، وعزز مبادئ الإسلام السمحة، وأعلى من شأن الوطن ورفعته”.

وأضافت: “شرع ملك الحزم في نجاحاته منذ اليوم الأولى لتولي مقاليد الحكم، ليحدث تغيُّرًا نوعيًّا في إضافةِ القيمة النوعية للكفاءات القيادية، وتعامل بجديّة مع التحديات الاقتصادية التي انحنت لها معظم دول العالم إلا أن ذلك لم يكن عائقاً لتحقيق إنجازات اقتصادية وإدارية في طريق التماشي مع المسار الصحيح وإطلاق رؤية 2030 ومشروع التحول القادم والذي يُعنى بالتنوع الاقتصادي”.

وتابع البيان: “استمرت كل هذه التغييرات بمشاركة فعالة من كافة أطياف الشعب السعودي الذي يهدف إلى إعمار الوطن، وقد كان لصدى رؤية المملكة انعكاس على النهضة المستمرة في تنامي كافة قطاعات الدولة عامة، ولتستمر البنى التحتية في الازدهار، سواء كان ذلك في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أو الصحة أو الطاقة أو الكهرباء وغيرها، وذلك وفقا لأهداف الرؤية التي تحولت إلى قيم جديدة وراسخة”.

وأشار بيان موبايلي: “خلال عامين من حكم ملك الحزم والعزم، حدثت تغيرات فذة تنبئ بمستقبل أسمى للأجيال القادمة، وإننا في موبايلي نعزز من الدور الفعال للمسؤولية الاجتماعية وتمكين القوى العاملة الوطنية من المناصب القيادية والعمل على مشروع التحوّل الإلكتروني، وذلك مما يخدم رؤية المملكة”.