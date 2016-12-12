موبايلي تسلم جوائز الدفعة الأولى في مسابقة رنان الكبرى

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المواطن – الرياض

قامت شركة اتحاد اتصالات موبايلي، بإجراء عملية السحب على الفائزين في الحملة المستمرة « لمسابقة رنان الكبرى» وذلك في مرحلة المُسابقة الأولى، وسُلّمت الجوائز لسبعة عشر فائزًا. وفاز في المسابقة كلٌّ من سالم عميد الفقيري، عبدالله محمد باواكد، حسن خالد بن حسن، إبراهيم خلف الزقدي، مهند بندر السبهان، أنور حسن الله، عبداللطيف عبدالله الحملي، سليمان مقنع قيسي، مساعد صالح، مؤيد بن أمين الشبركه، السيد جميل خولة، رضا عبد الخالق، سالم سليمان، عوض مبارك بامسق، محمد ناصر سعيد.

كما حضر تسليم الجائزة وفد من إدارة موبايلي العُليا وبحضور الشاعر طلال بن عبدالله الرشيد وقد تنوّعت الجوائز المعلن عنها بأجهزة (آيفون7)، وفازَ فادي عبد المالك البريجاوي بالجائزة الأسبوعية الإضافية النقدية بمقدار 10.000 ر.س وفاز محمد أحمد إبراهيم كردي بالجائزة الأسبوعية الأولى وهي سيارة مرسيدس 2016 من طراز (سي-كلاس 200)، تؤكد موبايلي بأن الدخول في السحب مجاني لكافة المشتركين، ويتم التسجيل تلقائيًّا في السحب الأسبوعي على الجوائز اليومية والأسبوعية والشهرية والإضافية من غير وجود أي شرط للاشتراك في المُسابقة باستثناء أن يكون المشترك عميلا لموبايلي، وبمقدور المشترك زيادة فرصه في السحب من خلال الإجابة على السؤال اليومي المجاني وذلك بإرسال الرمز س إلى 616161 عن طريق رسالة نصية، وتستمر المسابقة على مدى ثمانية أسابيع متواصلة، وسوف يعلن عن أسماء الفائزين بشكلٍ أسبوعي.

يُذكر أن موبايلي تُقدّم من خلالِ هذه المُسابقة جوائزًا شهريّةً كُبرى ضمن حملة مُسابقة رنان، وتقدّر الجائزة الأولى بقيمة 500000 ر.س والجائزة الثانية سيارة من مرسيدس 2016 طراز (إس كلاس) وسيتم السحب على السيارة الأسبوع المُقبل، حيث تأتي هذه المسابقة امتدادًا لتميُّز شركة «موبايلي» في حملاتها التي قدمتها سنويا أو شبه سنويا وذلك بجوائز كبرى، زادت من مستوى التفاعل مع مشتركيها ورفعت من مستوى العلامة التجارية لشركة «موبايلي».

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