موبايلي تسلم “مرسيدس إس كلاس” للفائز بحملتها الكبرى

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المواطن – الرياض

قامت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” بإجراء عملية السحب على الفائزين في الحملة المستمرة “حملة موبايلي الكُبرى” وذلك في منتصف مرحلة المُسابقة.

وسُلّمت الجائزة الكبرى في حفل التسليم الذي جرى يوم الأحد الماضي للفائز عبدالله صالح الفريجي والذي فاز بالجائزة الكبرى الأولى سيارة من مرسيدس 2016 طراز (إس كلاس).

كما حضر تسليم الجائزة وفد من إدارة موبايلي العُليا ، وقد تنوّعت الجوائز المعلن عنها بأجهزة (آيفون7) يومية وسيارات مرسيدس طراز (سي كلاس) أسبوعية، وفازَ أحمد جوده غبور بالجائزة الأسبوعية الإضافية النقدية بمقدار 10,000 ر.س وفاز العديد من العملاء بالجائزة اليومية وهي أجهزة ذكية (آيفون 7).

و تؤكد موبايلي بأن الدخول في السحب مجاني لكافة المشتركين، ويتم التسجيل تلقائيًّا في السحب الأسبوعي على الجوائز اليومية والأسبوعية والشهرية والإضافية من غير وجود أي شرط للاشتراك في المُسابقة باستثناء أن يكون المشترك عميلا لموبايلي، وبمقدور المشترك زيادة فرصه في السحب من خلال الإجابة على السؤال اليومي المجاني وذلك بإرسال الرمز س إلى 616161 عن طريق رسالة نصية، وتستمر المسابقة على مدى ثمانية أسابيع متواصلة من وقت إطلاقها، وسوف يعلن عن أسماء الفائزين بشكلٍ أسبوعي.

يُذكر أن موبايلي تُقدّم من خلالِ هذه المُسابقة جوائزًا شهريّةً كُبرى وأسبوعية ضمن حملة مُسابقة موبايلي الكُبرى، و الجوائز الكبرى المقدمة بالحملة هي جائزة نقدية بقيمة 500000 ر.س و سيارة من مرسيدس 2016 طراز (إس كلاس)، ويتم السحب على سيارة مرسيدس (سي كلاس) بشكل أسبوعي، حيث تأتي هذه المسابقة امتدادًا لتميُّز شركة «موبايلي» في حملاتها التي قدمتها سنويا أو شبه سنويا وذلك بجوائز كبرى، والتي زادت من مستوى التفاعل مع مشتركيها ورفعت من مستوى العلامة التجارية لشركة «موبايلي».