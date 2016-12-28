موبايلي تضيف أسواق المزرعة لقائمة شركاء “نقاطي”

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المواطن – الرياض



أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عن ضم أسواق المزرعة لقائمة شركاء برنامج (نقاطي)، وذلك في حفل التوقيع الذي جرى مؤخرًا في الرياض بحضور الرئيس التفيذي للقطاع التجاري في أسواق المزرعة طارق الأسود، وحضر من جانب موبايلي رئيس تنفيذي أول لدعم الأعمال المهندس عصام الجبير، ومدير عام تنفيذي للمشتريات حمدان العنزي ومدير إدارة برامج الولاء فيصل فهد بن زرعة، لتضيف موبايلي بذلك تنوعًا مهمًا وفريدًا لشركاء البرنامج الذي يقدم أفضل قيمة مضافة لمشتركيه.

وستمثل إضافة أسواق المزرعة تنوعًا من حيث نشاط شركاء (نقاطي)، باعتبارها من الشركات الرائدة في مجال التجارة والبيع بالتجزئة والاستيراد في المملكة والتي توفر أكثر من 60,000 صنف من المنتجات الطازجة، الأصناف الاستهلاكية الأخرى والأدوات المنزلية إضافة للأصناف المستوردة والتي تتوافر بأقل الأسعار، كما تنتشر فروع المزرعة بأكثر من 62 فرعًا حول مناطق المملكة كافة.

وستعمل هذه الشراكة وفقًا للحلة الجديدة لبرنامج نقاطي والتي تتيح للمشتركين جمع واستبدال النقاط لدى الشركاء، حيث سيحصل المشتركون على نقطة واحدة في حساب نقاطي مقابل كل 20 ريالاً ينفقونها عند شرائهم من أي فرعٍ من فروع أسواق المزرعة، بينما يمكن للمشتركين استبدال نقاطهم لدى المتجر (إذا كان لديهم 4000 نقطة أو أكثر).

وتقدم “موبايلي” من خلال برنامج “نقاطي” لمشتركيها مجموعة واسعة وقيّمة من المكافآت، التي حرصت على تنويعها بما يتناسب مع رغباتهم وتطلعاتهم، حيث تنقسم مكافآت برنامج “نقاطي” إلى نوعين رئيسيين إما مكافآت ضمن خدماتها والتي تتمثل في الخدمات المقدمة مثل الرصيد الإضافي ودفع جزء من قيمة الفاتورة والمكالمات والرسائل المجانية واستخدامات الإنترنت، بينما يشمل القسم الثاني خصومات نقدية يتم الحصول عليها من خلال شركاء برنامج “نقاطي “المنتشرين في جميع أنحاء المملكة والذين يغطون كافة أنواع النشاطات التجارية والتسويقية والتي بدورها تلبي جميع احتياجات مشتركي “موبايلي” في المملكة وخارجها.

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