موبايلي تمنح مشتركيها 90 جيجا إضافية عند تفعيل باقة 10 جيجا

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المواطن – الرياض

سهّلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لمشتركي الباقات مسبقة الدفع الصوتية إمكانية الاستفادة من عرض 10 أضعاف البيانات مجانًا، حيث ستزوِّد الشركة -بموجب هذا العرض- المشتركين بـ 90 جيجابايت إضافية مجانية عند تفعيل باقة 10 جيجابايت بسعر “120 ر.س” عن طريق الرسائل النصية، ويمكن للمشترك الاستفادة من العرض بإرسال رسالة نصيّة تحتوي “تفعيل 10جيجا” إلى 1100، بالإضافة إلى أنه تم تمديد العرض حتى نهاية يوم 21 يناير 2017.

هذا وسبق أن أعلنت (موبايلي) مؤخرًا أنه يمكن لكل مشتركي باقات البيانات ومسبقة الدفع الصوتية -الحاليين والجدد- الاستفادة من عرض 100 جيجابايت عند شحن بطاقة البيانات 10 جيجابايت المتوفّرة في الفروع.

من جهته، قال محمد البلوي مدير عام تنفيذي الاتصال المؤسسي في (موبايلي): “إن هذا العرض يأتي تأكيدًا لوعي (موبايلي) لاحتياجات المشتركين، حيث تحرص دائمًا على تقديم العروض التسويقية الجذابة التي تلقى رضا المشتركين، وتركّز الشركة على تقديم خدمات الإنترنت بطرقٍ مبتكرة تعمل على إثراء حياة مشتركيها، لا سيما وأن خدمات الإنترنت باتت ضرورية في التواصل وإنجاز المعاملات”.

كما أضاف البلوي: “ما يزال بإمكان مشتركي باقات البيانات أيضًا الحصول على بطاقة الشحن بسهولة من خلال فروع الشركة المنتشرة حول المملكة، بالإضافة إلى الموزّعين الرئيسيّين، وذلك مما يعزِّز من تنويع الاختيارات أمام المشتركين، ويلبّي احتياجاتهم بطريقةٍ مبتكرة، حيث تشهد خدمات الإنترنت تزايدًا في الطلب”.

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