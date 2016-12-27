موبايلي تُطلق تطبيق “يوتيرن” الترفيهي

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المواطن- الرياض

أطلقت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» تطبيق يوتيرن والذي يقدم قناة يوتيوبية ترفيهية بمحتوى عربي تقدم برامجًا متنوعةً على اليوتيوب والتي تناقش مواضيعًا هادفةً وفعالةً للمجتمع العربي، وتمكّن هذه الخدمة المميزة من نوعها عملاء موبايلي من الحصول على محتويات عربية وفيديوهاتٍ حصريةٍ وترفيهيةٍ لأهم البرامج الكوميدية والاجتماعية.

يأتي إطلاق هذا التطبيق ليوضّح دور موبايلي الريادي والفعّال في اهتمامها بالتطبيقات المُتعلّقة بوسائل التواصل الاجتماعي وانسجامًا مع مُتغيّرات سُبلِ التواصُل لكافةِ فئاتِ المُجتمع، ويمكن لعملاء موبايلي الاشتراك في الخدمة المميزة عن طريق إرسال 2 إلى 603570 حيث يحصل العميل على 14 يوم (أسبوعين) فترة مجانية عند الاشتراك بالخدمة ويتم خصم قيمة التطبيق بعد انتهاء الفترة المجانية علمًا أن قيمة الاشتراك هي 3.75 أسبوعيًا.

وتحرص “موبايلي” على إطلاق العديد من الخدمات والتطبيقات المميزة بين الحين والآخر لتلبي احتياجات مشتركيها وتساهم في إثراء حياتهم وخصوصاً في خدمات المحتوى التي تعكس ريادة “موبايلي” في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة

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