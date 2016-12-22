مورينيو: سأبقى مع مانشستر يونايتد فترة طويلة بشرط..

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المواطن ـ نت

أعلن جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في البقاء مع النادي لفترة طويلة جدًا، طالما النادي يرغب في الإبقاء عليه.

مورينيو وضح عشقه لنادي مانشستر يونايتد، كما ادعى بأن الإدارة وجميع الموظفين والجماهير يعشقونه أيضًا، لذلك هو يخطط للاستمرار في النادي لفترة أطول بكثير من عقده ذي الثلاث سنوات.

وقال مورينيو، في تصريح صحفي،: “أملك الكثير من الداعمين لي هنا، وأعتقد أن الثلاث سنوات لن تكون مدة بقائي في هذا النادي. دائمًا ما أشعر بأنني سأبقى هنا لفترة طويلة جدًا. أنا محبوب هنا على جميع الأصعدة. كما أنني أعشق مانشستر يونايتد وفي حال منحي عقدًا جديدًا سأوقع عليه بدون أن أفكر في أي شيء”.

وشدد مورينيو على أن أموال الدوري الصيني في هذه المرحلة من مسيرته لا تغريه، لأنه يريد التدريب على أعلى مستوى في مانشستر يونايتد والدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت صحيفة ديلي ميرور البريطانية قد نشرت أمس في تقاريرها بأن المسؤولين في مانشستر يونايتد يخططون للإبقاء على مورينيو في النادي، لعشر سنوات مقبلة على أقل تقدير.