موعد مباراة الأهلي والزمالك على القنوات الناقلة

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المواطن – القاهرة

يشهد استاد بتروسبورت في مدينة القاهرة الجديدة، غدًا، مباراة الأهلي والزمالك في القمة الـ 113 التي تجمع الفريقين، في الجولة الـ 177 من عمر الدوري الممتاز.

كانت السلطات الأمنية في مصر قرَّرت، في وقتٍ سابق، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك إلى الساعة السابعة من مساء الخميس بدلًا من الساعة السادسة لأسبابٍ إجرائية.

ويتصدَّر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 16 مباراة، بينما يستقر الزمالك في المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 14 مباراة، حيث يملك مباراتين مؤجَّلتين.

وتنقل قنوات “النيل الرياضية”، و”DMC سبورت”، وقناة “أون سبورت” مباراة الأهلى والزمالك على الهواء مباشرةً، حيث سيتم تخصيص البرامج التحليلية في الفترة ما قبل وما بعد المباراة. وتحظى مباراة الأهلى والزمالك بأهميةٍ خاصة لدى جماهير الكرة المصرية، حيث تعتبر هذه الفِرَق الأكثر سيطرة على نتائج البطولة، وتشتد بينهما المنافسات في اللقاءات المحلّية بشكلٍ دائم.

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