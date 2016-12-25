ناقد رياضي: احترافنا “لخبط لخابيط شخبط شخابيط”!

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المواطن ـمحمد سلام

تهكم الناقد الرياضي علي الزهراني على حال الاحتراف في الكرة السعوديّة، مؤكدًا أنه لو تحولت قضايا اللاعبين السعوديين لأروقة الفيفا، فإنه سيكون هناك ضحايا كثيرون من الأندية، كما حدث مؤخرًا مع نادي الاتحاد.

ووجه الزهراني تساؤلًا عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال: “ماذا لو تحولت قضايا اللاعبين السعوديين لأروقة الفيفا ومكاتبه ولجانه؟ يا تُرى كم ضحية كالاتحاد سنراها؟ احترافنا ، لخبط لخابيط ، شخبط شخابيط!”.

وكان نادي الاتحاد قد تعرض مؤخرًا لخصم 3 نقاط من رصيده في بطولة الدوري؛ على خلفية وجود مستحقات متأخرة لم يتم سدادها لمحترف الفريق السابق مانسو.

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