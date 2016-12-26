نجاة شابين من حادث تصادم مروع بين مركبة وشاحنة في #جازان

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المواطن- خالد الأحمد- جازان

نجى شابان من الموت المحقق، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين المركبة التي تلقهم وشاحنة، عصر اليوم الإثنين، وذلك على الطريق الرابط بين مدينة جيزان ومحافظة أبو عريش، وبالقرب من تقاطع قرية الكربوس.

وتعرض أحدهم لإصابة حرجة، بينما تعرض الآخر لإصابة متوسطة، حيث باشر الفرق الإسعافية موقع الحادث ونقلت أحدهم، بينما تم نقل الإصابة الحرجة للمستشفى عن طريق المواطنين قبل وصول الفرقة الإسعافية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ“المواطن”، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم عن وقوع تصادم على طريق “جيزان – أبو عريش”، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث، وعند وصول أول فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وجدت حالة واحدة إصابتها متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر لتلقي العلاج.

وأضاف: بحسب إفادة المتواجدين في موقع الحادث للفرقة الإسعافية أن هناك حالة نقلت إلى المستشفى عن طريق المواطنين قبل وصول الفرقة الإسعافية إلى موقع الحادث.

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