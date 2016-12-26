نجم أرجنتيني على رادار أندية الصين!

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المواطن ـ نت

أكدت الصحافة العالمية أن جناح باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا يرغب في الرحيل عن فريق العاصمة في ميركاتو الشتاء.

اللاعب كان قد انتقل من مانشستر يونايتد بعد مشاكل مع لويس فان جال مدرب الفريق مقابل 45 مليون جنيه إسترليني في صيف 2015، ولكن يبدو بأن أيامه باتت معدودة في فريق العاصمة الفرنسية كذلك.

وقد يتجه دي ماريا إلى الدوري الصيني، في ظل تأهب عدة أندية لتقديم عروض خيالية للظفر بخدمات اللاعب الأرجنتيني.

وبعد تأكد حصول تيفيز وخاميس رودريجيز على رواتب قياسية هناك، فراتب لاعب بحجم دي ماريا لن يقل بأي حال من الأحوال عن 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

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