نجم ألمانيّ في طريقه إلى الدوري الصينيّ

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المواطن ـ نت

قالت تقارير صحفية إنجليزية: إن المهاجم الألماني لوكاس بودولسكي، لاعب فريق جلطة سراي، قد يلحق بالعديد من النجوم الذين انتقلوا في الآونة الأخيرة للدوري الصينيّ.

حيث ذكرت صحيفة ديلي ميل، في نقلها عن مصادر تركية، أن الدولي الألماني السابق بات على خطوات قليلة من الدوري الصيني، بعدما قدَّم فريق بيجين جوان عرضًا لم يتم الكشف عنه إلى جلطة سراي.

الجدير بالذكر، أن بودولسكي الذي لعب للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل بايرن ميونخ ، آرسنال بالإضافة إلى الإنتر، شارك في تسع لقاءات مع ناديه في الدوري التركيّ.

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