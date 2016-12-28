نجم الوصل الإماراتي لن يكون بديلًا عن محترف الهلال

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المواطن ـمحمد سلام

رد الإعلامي الرياضي مشعل القحطاني على التقارير الحصفية التي انتشرت في الساعات الماضية، وذكرت أن إدارة الهلال وضعت مقترحًا للمدرب رامون دياز بمقايضة المحترف البرازيلي كارلوس ادواردو بلاعب برازيلي يلعب للوصل الإماراتي اسمه فابيو دي ليما، ولديه جواز أوزبكي، لينضم للزعيم كلاعب آسيوي.

ونشر الإعلامي، في قناة دبي الرياضية، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “مايتم تداوله حاليًا عن نية الهلال بالتعاقد مع فابيو دي ليما مهاجم الوصل في فترة الانتقالات الشتويّة غير صحيح، ولن ينتقل اللاعب بتاتًا من الوصل”.

هذا ويضم الهلال 4 لاعبين أجانب، وهم كارلوس إدواردو وليو بوناتيني وتياجو الفيس ونيكولاس ميليسي، وانتشر في الأوساط الهلالية أن مدرب الفريق رامون دياز يرغب في إجراء العديد من التغييرات في أجانب الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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