نجم ريال مدريد غير مطلوب في تشيلسي

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المواطن ـ نت

علمت صحيفة ذا صن البريطانية، من مصادرها المقربة داخل تشيلسي الإنجليزي، بأنه غير مهتم بتاتًا بفكرة التعاقد مع خاميس رودريجيز، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

الصحيفة البريطانية أشارت في تقاريرها إلى أن إدارة تشيلسي علمت بطلب ريال مدريد 60 مليون جنيه استرليني، نظير التخلي عن خاميس، الأمر الذي جعلها غير مهتمة بالصفقة.

وتشعر الإدارة أيضًا بأن خاميس غير مناسب لخطط المدرب أنطونيو كونتي، كون الأخير يطبق خطة 3-4-3 في الوقت الحالي، والتي لا تحتوي على لاعب خط وسط هجومي في مركز صانع الألعاب، وهو المركز الذي يفضل خاميس التواجد فيه.

كما أن تجربة التعاقد مع فرناندو توريس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني وسط الموسم كانت محبطة للنادي، ولا يرغبون بتكرارها، بل أنهم لا يرغبون بدفع هذه الأموال مقابل لاعب واحد فقط ،في الفترة المقبلة.

ويصبح بذلك مانشستر يونايتد الخيار الوحيد المتاح أمام خاميس في إنجلترا، في ظل بحث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن لاعب مميز في مركز صانع الألعاب، خصوصًا بعد تعرض الأرميني هنريك مخيتاريان للإصابة.