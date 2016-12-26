نصائح هامة للأطفال والشباب بخصوص أسنانهم

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المواطن – وكالات

قدَّم طبيب تقويم الأسنان الفرنسي، أوليفيه سوريل، رئيس الجمعية الفرنسية لتقويم الأسنان، نصائحه للأطفال والشباب بضرورة الاهتمام بأسنانهم في هذه المرحلة العمرية وإصلاح الاعوجاج في بعض الأسنان في حال تواجدها، وذلك قبل مرحلة البلوغ كما ينصح بضرورة عدم التنفس عن طريق الفم، لما يحدثه من اضطرابات في الرأس وتقلصًا في النمو الطبيعي في الفك السفلي واضطرابات النوم.

وأوضح أنه بالنسبة إلى الشباب فهم في حاجة إلى عملية تقويم وتصليح ما يعرف بالابتسامة المعيبة، مما يعطيه الثقة بالنفس وعلاقته بالآخرين وإحساسه بالسعادة.. كما يعد إعوجاج الأسنان أحد الأسباب المسؤولة عن انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو من أهم المشكلات الصحية، فيما تعد عملية التقويم والإصلاح من العمليات السهلة للأطفال إلا أنها تحتاج إلى التدخل الجراحي.

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