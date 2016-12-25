نقاش وجدل في #وظائف_يحتكرها_الأجنبي : أبناؤنا وبناتنا أولى

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المواطن – الرياض

نقاش حاد تفجر عبر هاشتاج #وظائف_يحتكرها_الأجنبي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أبدى سعوديون غضبهم من طلب بعض الشركات الخاصة وظائف من المقيمين، وليس السعوديين، على الرغم من وجود بطالة.

ورأت المغردة نورة أن: “الاحتكار الأجنبي متفشٍ حتى في القطاع الحكومي وخصوصًا قطاع التعليم العالي”.

وكتب أبو طارق: “أليس أبناؤنا وبناتنا المتفوقون أولى من الأجانب ياجامعة شقراء”.

وفي المقابل، رأى بدر حمود “حتى في الدول الفقيرة لاتخلو من مهاجرين و عمالة أجنبية، بعكس بعض الدول تدعم توطين الأجانب للمشاركة في التنمية”.

وغرّد عماد العرابي: “الدولة تدفع المليارات على جامعاتنا وتدعم القطاع الخاص، لكن بعض الشركات الخاصة تدعم الأجنبي وتتجاهل مخرجات جامعاتنا!”.

أما عبد الله فقال: “الله تحس بحزن إذا ذهبت لينبع أو أحد المناطق الصناعية شف الأجنبي في سيارة شركة فخمة والنعمة طالعة مع خشومهم “.



وأكد الدكتور مقبل العيدان” أن: “في دول كثيرة كالأردن، تحظر وظائف مهن بأكملها كالمحاسبة والهندسة على غير المواطنين. يجب أن لا نخجل من أي إجراء يضمن عدم مزاحمة أكبر لأبنائنا.”.

ودعا وزارة العمل بتقنين مشاركة الأجنبي في الإدارات التنفيذية، مطالبًا بعدم الخجل لضمان إيجاد الوظائف لأبنائنا.

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