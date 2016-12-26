نيمار: لن أموت إذا لم أحقق الكرة الذهبية.. وميسي هو الأفضل

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المواطن ـ نت

عبر النجم البرازيلي نيمار عن سعادته مع برشلونة وعن نيته في مواصلة الرحلة مع نادي الكتلوني، كما كشف عن رأيه فيما يخص صراع الكرة الذهبية وطموحه للفوز بها مستقبلًا.

وظهر نيمار، في حوار مع قناة الدوري الإسباني “La Liga TV”، حيث قال عن تجديد عقده مع برشلونة “أنا سعيد هنا مع عائلتي ورفقة أفضل فريق في العالم، أريد الاستمرار وتحقيق ألقاب وإنجازات أكثر” .

وعن طموحه بالتتويج بالكرة الذهبية واللعب إلى جانب ميسي قال نيمار “نعم أنا أريد أن أحقق الكرة الذهبية يومًا ما، لكن أنا لست مهوّسًا بالجوائز الفردية، ولن أموت إذا لم أحقق الكرة الذهبية.. ميسي هو الأفضل ونحن نحترم هذا، إنه شرف كبير أن ألعب إلى جانبه وأشارك غرفة الملابس معه”.

وعن حظوظ برشلونة في التتويج بالدوري الإسباني هذا الموسم، قال نيمار “الليجا منافسة صعبة للغاية وطويلة، لكن برشلونة يبقى برشلونة وسنقدم أفضل ما لدينا للبقاء في المنافسة حتى النهاية، لكن لا شيء يحسم مبكرًا، أتذكر الموسم الماضي كنّا على بعد 11 نقطة من ريال مدريد لكن لم نحسم اللقب إلا في الجولة الأخيرة”.

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