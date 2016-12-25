هؤلاء يغيبون عن ديربي الهلال والنصر!

......

المواطن ـمحمد سلام

تتوجه أنظار جماهير الكرة السعودية على اختلاف ميولها، مساء الإثنين، إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض؛ لمتابعة قمة من العيار الثقيل ستجمع فريقي الهلال والنصر في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وقبل اللقاء بساعات، تحدد بشكل نهائي اللاعبين الغائبين عن صفوف كل فريق، حيث يغيب عن الهلال محترفه البرازيلي كارلوس إدواردو بسبب الإيقاف 4 مباريات، وللإصابة يغيب نجم الفريق نواف العابد إلى جانب عدم جاهزية ياسر القحطاني وعبدالله الزوري.

وعلى الجانب الآخر، يفتقد الفريق النصراوي لخدمات ثنائي الوسط عبدالعزيز الجبرين وعوض خميس بسبب الإصابة، بينما يغيب القائد حسين عبدالغني الذي حصل على إجازة خاصة لأجل غير مسمى بعد خلافاته مع المدرب زوران ماميتش.

الأكثر مشاهدة