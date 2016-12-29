هؤلاء يغيبون عن مواجهة الاتحاد أمام أتليتكو مدريد

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المواطن ـمحمد سلام



أعلن مدرب أتليتكو مدريد، دييجو سيميوني، عن قائمة اللاعبين للسفر إلى جدة لخوض المباراة الودية غدًا الجمعة أمام نادي الاتحاد، في إطار احتفالات العميد بمرور 90 عامًا على تأسيس النادي.

ونشر موقع أتليتكو الرسمي القائمة التي أعلنها دييجو سيميوني للسفر إلى جدة على النحو التالي: “ميجل أنخل مويا، آندري موريرا، شيمي فرساليكو، ستيفان سافيتش، فيليبي لويس، خوسيه ماريا خيمينيز، لوكاس هرنانديز، خوانفران توريس، يانيك كاراسكو، جابي فرنانديز، توماس بارتي، ساؤول نييجيز، كوكي ريسوركسيون ونيكو جايتان، فرناندو توريس، أنطوان جريزمان، كيفن جاميرو وأنخل كوريا، روبن فرنانديز، وخوان مورينو”.

فيما سيتغيب المدافع الأوروجوياني جودين وحارس المرمى يان أوبلاك وربين فرنانديز وخوان مورينو وتياجو اغوستو واليسيو تشيرتشي.

وأشار الموقع إلى أن الفريق سيتجه إلى السعودية من أجل مواجهة الاتحاد وديًا، احتفالًا بمرور 90 عامًا على تأسيس النادي، وذكر أن المباراة ستقام على ملعب “الجوهرة المشعة” الذي يسع لـ62 ألف متفرج.

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