هاتف جديد من Gionee بمواصفات مميزة وسعر “غالٍ”

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المواطن – وكالات

أزاحت شركة Gionee النقاب عن هاتفها الذكى الجديد M2017، والذي يأتي ببطارية عملاقة تبلغ قوتها 7,000mAh، وهي الميزة التي تعتمد عليها الشركة لتسويق هاتفها الذكي، حيث يمتلك الهاتف بداخله بطاريتين بسعة 3,500mAh.

وبحسب موقع GSM الهندي فالهاتف يأتي مدعومًا بمعالج Snapdragon 653 SoC، ويوفر شاشة 5.7 بوصة، بدقة عرض 2560×1440 بيكسل، فضلًا عن ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجا بايت، إلا أنه لا يحتوى على منفذٍ لإضافة كروت الميموري أو سماعة الأذن.

أما الكاميرا، فتأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة “12MP + 13MP”، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وهو يأتي في أبعاد 155.2×77.6×10.78 ملم، ويزن حوالي 238 جرامًا، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد مارشميلو 6.0 مع واجهة Amigo 3.5 UI.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بسعر يصل إلى 1010 دولارات.

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