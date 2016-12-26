هبوط تاريخيّ للعملة الإيرانية أمام الأخضر الأمريكي

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المواطن – وكالات

هبط سعر الريال الإيراني إلى مستوى قياسيٍّ جديد أمام الدولار الأمريكي، الأحد، ليواصل هبوطه المستمر منذ ستة أشهر ويخسر نحو 19 بالمئة من قيمته، رغم رفع العقوبات عن إيران، حيث بلغ سعر الريال 41300 أمام الدولار، بانخفاض عن 34600 للدولار، ما يوسع الفجوة بين السعر الرسمي الذي لا يزال مثبتًا عند 32300 ريال للدولار.

ومن الواضح أن البنك المركزي الإيراني خفّض تدخلاته في العملة الرسمية دون أن يكشف عن أسباب ذلك.

وكان للعقوبات العالمية التي فرضت على إيران في 2012، تأثير مدمر على الريال الذي انخفض إلى 35000 ريال مقابل الدولار من نحو 10000 قبل عامين.

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