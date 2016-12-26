هدف المتنقل يبرم 12 اتفاقية لدعم التوظيف والمشروعات الصغيرة بجازان

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المواطن – جازان

أبرم الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 12 اتفاقية شاملة لدعم برامج التدريب المنتهية بالتوظيف ودعم ملاّك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة جازان، خلال تواجده في المنطقة لتقديم خدمات دعم التدريب والتأهيل والتوظيف للباحثين عن عمل، إضافة إلى إطلاع أصحاب المنشآت على برامج ومبادرات الصندوق.

ويأتي توقيع الاتفاقيات لتشجيع القوى الوطنية في المنطقة على تشغيل منشآتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم لتلبية احتياجاتهم الضرورية خلال مرحلة تشغيل المنشآت.

وأجرى القائمون على الفرع المتنقل، لقاءات توظيف مباشرة مع 250 باحثاً وباحثة عن عمل في جازان، إلى جانب عقد دورات مصغرة في الإرشاد المهني، وكيفية إعداد السيرة الذاتية، وعمليات البحث عن وظيفة، وتعريف الباحثات والباحثين عن عمل بطريق التسجيل في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” ، التي ترتكز خدماتها على المواءمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث تقدم لهم فرصًا وظيفية متنوعة في مختلف المجالات، تمكّنهم من الحصول على الوظائف المناسبة لهم.

ويقدم الفرع لعملائه دورات تدريبية إلكترونية عبر “دروب”، التي تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل السعودي من خلال تطوير مهارات الباحثين عن عمل.

يشار إلى أن الفرع المتنقل يقدم خدماته من خلال حافلة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات اللاسلكية، تحتوي على مكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات؛ لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة لتقديم الخدمات للعملاء بيسر وسهولة.

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