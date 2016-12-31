هدف يطلق تحديثات جديدة ترفع مستوى الأمان

المواطن- وليد الفهمي- جدة

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أنه جرى صباح أمس، الجمعة، إطلاق العديد من التحديثات التطويرية على البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وذلك في خطوةٍ تهدف إلى رفع مستوى الأمان والخصوصية لحسابات جميع عملاء الصندوق المسجّلين في (طاقات).

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خالد أبا الخيل، أن التحديثات التقنية الجديدة التي أطلقها الصندوق، أمس، جاءت ضمن الخطوات التي يعمل عليها (هدف) بشكلٍ مستمر لتطوير أداء البوابة، والتركيز على دقة البيانات الخاصة بكل العملاء المسجّلين.

كما بيَّن أن التحديث الجديد يأتي متطابقًا مع أفضل ممارسات ومعايير أمن المعلومات، حيث يتضمّن ميزة أمنية تتطلّب من جميع العملاء تلقّي رمز الدخول على هاتف الجوال المسجّل لدى النظام، وذلك كي يتمكّن حينها من تسجيل الدخول بنجاح.