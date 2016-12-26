هدية زعيم كوريا الشمالية تصيب جنوده بـ”الإسهال”

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المواطن – نت

أشارت تقارير صحفية إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، أمر قوات حرس الحدود باتباع نظام غذائي جديد، يحتوي على بعض الأطعمة التي سببت لهم مشاكل صحية جمة.

وحسب وكالة “يونايتد برس إنترناشيونال” الأمريكية، أصيب عدد كبير من الجنود بالإسهال، بعد تناولهم وجبات بها حساء يحتوي على الرمال، وأسماك “غريبة الرائحة” مصدرها اليابان، يعتقد أنها السبب في الأعراض المرضية.

وقال مصدر لراديو “فري إيشيا”: “بتوجه من الزعيم كيم يونغ أون، فإن القوات المسلحة الكورية الشمالية تسعى لتحسين النظام الغذائي لجنود حرس الحدود”.

وتابع المصدر، وهو من إقليم نورث هامغيونغ: “رغم ذلك فإن الإسهال انتشر بين الجنود الذين استهلكوا الإمدادات الغذائية الجديدة”.

وبدأت تلك الأعراض تظهر على الجنود منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، تزامناً مع بدء التدريبات الشتوية لجيش كوريا الشمالية.

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