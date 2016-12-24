هذا البرنامج يحمي حاسوبك من الاختراق

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المواطن – وكالات

توصَّل فريق معتمد من شركة “مايكروسوفت” إلى الحل الأمثل الذي سيحافظ على حاسوبك من الاختراق، ومن البرمجيات الخبيثة لمدةٍ طويلة.

وبحسب موقع “ويب لايف أدفايس”، فإن الفريق طوَّر برنامجًا يعمل على فحص حاسوبك، ويكتشف إذا كانت به فيروسات أو ملفّات زائدة، كما يقوم بإزالة الملفّات المخفية التي تجعل جهازك بطيئًا.

كما أوضح كريستيان غارسيا، أحد مطوّري برنامج “Scanguard”، أن الهدف من طرح هذا النظام البسيط هو تقديم “الرعاية المناسبة” لحواسيب عملائنا، بالإضافة إلى إطالة عمر حواسيبهم حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرّين إلى تغيير الجهاز كل سنة أو سنتين.